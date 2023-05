Auftritt nach Krönung: Prinzessin Kate zieht altes Kleid an!

Sie setzt auf einen bereits getragenen Look! Erst vor wenigen Tagen bezauberte Prinzessin Kate (41) mit ihrem Auftritt bei König Charles' (74) Krönung. Die Frau von Prinz William (40) trug eine traditionelle Standesrobe – mit wunderschönen Accessoires machte sie ihr Outfit komplett. Seitdem standen schon viele weitere Events für die schöne Britin an. Auf einer Gartenparty im Buckingham Palace sorgte Kate nun für eine Überraschung!

Auf dem Fest trug sie ein knöchellanges Kleid in Pastellblau mit vielen verschiedenen Details. Ihren Kopf zierte ein schöner Hut, in dem eine Blume integriert ist. Eingefleischten Royal-Fans dürfte auffallen: Es ist nicht das erste Mal, dass Kate dieses Dress trägt! Denn schon im Jahr 2019 in Ascort entschied sie sich für diesen Look. Tatsächlich hatte sie auch eine ziemlich ähnliche Frisur und ein ähnlich natürliches Make-up.

Lediglich die Ohrringe sind in diesem Jahr anders. Was ebenfalls auffällig ist: Auch William erschien in einem ähnlichen Look, der selbstverständlich auf Kates abgestimmt war. 2019 trugen die Prinzessin und die Queen (✝96) sogar beide ein Kleid in Pastellblau. Ob diese Geste eine bestimmte Bedeutung hatte? Laut Herzogin Meghan (41), der Frau von Prinz Harry (38), sei dies eigentlich nicht erlaubt. "Denn soweit ich weiß, darf man nie die gleiche Farbe wie die Queen tragen", erklärte sie in ihrer Doku "Harry & Meghan".

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und die Queen im Jahr 2019

