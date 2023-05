Charles und Prinz Harry redeten vor der Krönung miteinander

Gab es etwa eine Aussprache? Lange war es unklar, ob Prinz Harry (38) zu der Krönung seines Vaters Charles (74) erscheinen werden. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte der in Ungnade gefallene Prinz einen ganz schönen Keil zwischen sich und seine Familie getrieben. Trotz des Zwistes erschien der Rotschopf jedoch zu dem Spektakel. Vor der Krönung sollen Harry und Charles sogar miteinander gesprochen haben!

"So wie ich es verstanden habe, hatte er keine Interaktionen mit dem Prinz oder der Prinzessin von Wales, aber er hatte eine Konversation mit seinem Vater eine Nacht vor der Krönung", erklärt der royale Experte Nick Bullen gegenüber Us Weekly bezüglich Harrys Rückkehr in seine Heimat. Bis zum nächsten Morgen habe zudem niemand etwas von den Plänen des Royals gewusst und ob er direkt nach der Zeremonie wieder in die USA fliegen würde. "Sie haben gehofft, dass er Teil der Feier im Palast sein würde", fügt er hinzu.

Wie The Mirror berichtete, sei Harry jedoch direkt nach der Krönung in ein Auto gestiegen und zum Flughafen gefahren, um in seine Wahlheimat, die USA, zurückzukehren. Schließlich feierte auch sein Sohn Archie Harrison (4) an diesem Tag seinen Geburtstag.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William, Königin Camilla und König Charles beim Krönungskonzert

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de