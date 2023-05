Diese GNTM-Kandidatin schafft es nicht in die Top Ten!

Bei Germany's next Topmodel geht es in großen Schritten auf das Finale zu! In dieser Woche kämpften die Nachwuchsmodels um den Einzug in die Top Ten. Dabei bekommen sie von ganz besonderen Menschen Unterstützung: Ihre Liebsten sind in der 13. Folge nach Los Angeles gereist! Doch natürlich schaffen es nicht alle Models unter die besten Zehn: Nina Kablitz muss die Show als Elfte verlassen!

Beim Fotoshooting mussten die Kandidatinnen diesmal mit zahlreichen Luxusgegenständen in einem Penthouse posieren. Nina gelang es nicht ganz so gut, aus sich herauszukommen und sich auf die Aufgabe einzulassen. "Letztendlich geht es auch immer wieder um das Gleiche – nämlich darum, in Erinnerung zu bleiben", betont Heidi Klum (49). Die 22-Jährige gehe viel zu zaghaft an die Aufgaben heran. Auch mit ihrem Walk in einem voluminösen Kleid konnte sie Gastjurorin Sofía Vergara (50) nicht überzeugen: "Mir hat das gewisse Extra gefehlt. Du hast auf mich gelangweilt gewirkt." Nina habe insgesamt nichts Erinnerungswürdiges abgeliefert.

Ihr Exit trifft Nina schwer. "Ich bin einfach unfassbar traurig und ich werde die Mädels so sehr vermissen, weil man einfach jeden Tag mit denen zusammen war und das war so intensiv", weint sie. Und auch ihre Konkurrentinnen werden die Auszubildende vermissen. "Ich bin so froh, dich hier kennengelernt zu haben. Du bist so ein tolles Mädchen", schluchzt Katherine Markov.

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Nina Kablitz beim GNTM-Luxus-Shooting

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Sofía Vergara bei GNTM 2023

Anzeige

Instagram / ninakablitz Nina Kablitz, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de