Emotional: Die GNTM-Girls bekommen Besuch von ihren Liebsten

Bei Germany's next Topmodel wird es in dieser Woche besonders emotional! Mittlerweile sind die Nachwuchsmodels schon seit zwölf Wochen mit Heidi Klum (49) unterwegs, heute kämpfen sie um den Einzug in die Top Ten – eine lange Zeit also, in der sie von ihren Familien und Freunden getrennt sind! Doch jetzt schafft die Chefjurorin endlich Abhilfe: Jedes Model bekommt überraschend Besuch von einem seiner Liebsten – und das Wiedersehen geht tränenreich zu!

Für Nina Kablitz und Anna-Maria Fuhrmann reisen jeweils ihre Verlobten an. Ninas Freund Marvin hat sogar ein besonderes Geschenk dabei: Er bringt seiner Freundin ihren Verlobungsring mit! "Da ich Angst hatte, den zu verlieren, habe ich ihn zu Hause gelassen. Deshalb ist es umso schöner [...], weil ich schon gemerkt habe, dass da etwas fehlt", strahlt sie. Jeffrey bringt seiner Anna-Maria Briefe und ein Kuscheltier mit. "Jeffrey ist mein Leben, meine größte Motivation und er gibt mir den größten Push damit, dass er einfach hier ist", schwärmt die 24-Jährige überglücklich.

Doch nicht nur die Boyfriends der Kandidatinnen sorgen für emotionale Momente. Auch Mirella Janev und ihre Mutter fallen sich weinend in die Arme. "Ich glaube, wenn sie nicht in meinem Leben gewesen wäre, dann hätte ich es auch gar nicht so weit geschafft, hier überhaupt stehen zu dürfen", betont Mirella. Den möglichen Sieg werde sie immer ihrer Mama widmen.

Anzeige

Instagram / marvin.snws Nina Kablitz und ihr Freund Marvin im März 2020

Anzeige

Instagram / annamafuh Anna-Maria Fuhrmann und ihr Verlobter

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Mirella Janev und ihre Mama bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de