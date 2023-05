Kassiert Eva bei "Kampf der Realitystars" Korb von Paul?

Dieses Date ging wohl nach hinten los! Bei Kampf der Realitystars scheint die TV-Persönlichkeit Evanthia Benetatou (31) ein Auge auf Ur-Bachelor Paul Janke (41) geworfen zu haben. Immer wieder betont die Brünette, dass sie sich zu ihrem Mitstreiter hingezogen fühle. Paul hielt sich bisher eher bedeckt. Bei einem romantischen Date hatten die beiden nun die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen. Doch während Eva die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genoss, schien Paul wenig begeistert zu sein.

Bei Kerzenschein nahmen die beiden an einem gedeckten Tisch Platz und plauderten über ihre Gefühle. Dabei nahm Eva kein Blatt vor den Mund und offenbarte Paul, dass sie ihn möge und sich zu ihm hingezogen fühle. "Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich würde dich draußen ganz anders kennenlernen als hier", antwortete der ehemalige Bachelor daraufhin. Gleich mehrere Male wich er den Fragen der Brünette gekonnt aus und ließ sich nicht in die Karten gucken.

Bei einem exklusiven Gespräch mit Promiflash äußerte Eva bereits, dass sie Gefallen an dem Hottie finde. "Ich mag Paul sehr gerne, er ist auch ein sehr attraktiver Mann. Er erinnert mich an meinen ersten Freund, meine erste große Liebe." Und das, obwohl Paul bereits geäußert hatte, keine Kinder zu wollen. "Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Mann keine Frau haben möchte, die ein Kind in die Beziehung mitbringt", stellte Eva daraufhin jedoch klar.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Eva Benetatou, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de