Philipp und Patricija üben für "Let's Dance" sogar im Zug!

Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) sind sich für den Titel "Dancing Star 2023" wohl für nichts zu schade! Derzeit schwingt das Star-Tänzer-Duo wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei ist das Finale und damit auch der begehrte Pott bloß noch wenige Wochen entfernt. Kommenden Freitag soll es in der Sendung erstmals den sogenannten "Salsa-thon" geben. Dafür trainieren Philipp und Patricija nun sogar im Zug!

In seiner Instagram-Story gibt der Turner seinen Fans wieder Einblicke in sein Training für "Let's Dance" – dieses Mal allerdings aus dem Zug! Videoaufnahmen zeigen Philipp und Patricija beim Salsatanzen im Gang. Auch wenn er dem Tanzstudio für einige Zeit entkommen konnte, hinterlässt das Training bei dem Sportler jedoch offenbar trotzdem seine Spuren. Dieses sei nämlich "nicht weniger anstrengend" als normalerweise gewesen. "Auch wenn wir durch das Hin und Her sehr oft aus dem Gleichgewicht gerissen wurden, konnten wir die Zeit super nutzen", berichtet Philipp zufrieden.

Wie RTL bekanntgab, wird es am Freitag statt dem Discofox-Marathon erstmals den sogenannten "Salsa-thon" geben. Sieben Minuten lang sollen die Tanzpaare dabei ihre heißen Salsa-Moves unter dem Motto "Hot Salsa Night" zeigen!

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Instagram / philipp.boy Patricija Ionel und Philipp Boy im April 2023

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2023

