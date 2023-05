Neyla wird ein Jahr alt: So süß gratuliert ihr Fiona Erdmann

Fiona Erdmann (34) platzt vor Stolz! Ende 2021 hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin voller Freude bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Moe erneut Eltern werden. Im Mai des vergangenen Jahres war es dann so weit: Ihre Tochter Neyla May erblickte das Licht der Welt. Seither ist schon ein Jahr vergangen und die Kleine feiert nun ihren ersten Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete ihr Fiona ein zuckersüßes Posting im Netz!

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Prinzessin. Ein Jahr bist du heute und du bist so ein wundervolles, kluges, süßes, liebevolles, starkes, schönes Mädchen", schrieb die Zweifachmama zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie mit ihrer Tochter zeigen, auf Instagram. "Du bist so eine Bereicherung der Familie und ich genieße jeden Tag mit dir so unfassbar doll", schwärmte das Model weiter. Zudem versprach Fiona ihrer Kleinen, dass sie sie immer unterstützen und ihr den Rücken freihalten werde.

In ihrer Instagram-Story gab die 34-Jährige ihren Fans zudem Einblicke in den Geburtstag ihrer kleinen Tochter. Statt eine große Party zu feiern, entschied sich die Influencerin dazu, den Tag mit der Familie zu verbringen. "Wir wollten den Tag einfach genießen und nur für Neyla da sein, anstatt uns um tausend andere Sachen zu kümmern", erzähle Fiona.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Tochter Neyla

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Tochter Neyla im April 2023

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Moe mit ihren beiden Kids

