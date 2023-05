Schwer verletzt: Frau von Sophie-Wessex-Eskorte angefahren!

Schockierende Neuigkeiten um Sophie Wessex (58)! Die Frau von Prinz Edward (59) und ihr Gatte hatten erst kürzlich neue Adelstitel erhalten. Das Ehepaar ist jetzt Herzog und Herzogin von Edinburgh. Der neue Titel und der damit verbundene Rangaufstieg sollen vor allem Sophie glücklich machen. Doch nun machen schlimme Nachrichten um die Herzogin die Runde: Eine Frau schwebt in Lebensgefahr, nachdem sie von der Begleitmannschaft der Herzogin angefahren wurde!

Unter anderem Mirror berichtet, dass ein Polizeimotorrad, welches die 58-Jährige in London begleitete, eine ältere Dame anfuhr und dafür sorgte, dass diese 12 Meter weit geschleudert wurde. Die 80-jährige Frau schwebt seitdem offenbar in Lebensgefahr. In einer offiziellen Verkündung des Buckingham Palastes heißt es nun: "Die Gedanken und Gebete der Herzogin sind bei der verletzten Dame und ihrer Familie. Sie ist dankbar für die schnelle Reaktion der Rettungsdienste und wird sich über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten."

Dies ist nicht der erste Skandal um die Zweifachmama. Offenbar hatte diese keinen leichten Start in der royalen Familie. In Gesprächsmitschnitten, die als "Sophie Tapes" bekannt wurden, hatte sie 2001 den damaligen Premierminister Tony Blair und die Royals kritisiert. Doch die Queen (✝96) verzieh ihr und Sophie avancierte zu ihrem Liebling.

Getty Images Sophie von Wessex im Dezember 2022

Getty Images Sophie von Wessex beim Skifahren

Getty Images Sophie von Wessex und die Queen, Juni 2016 in Ascot

