Herzogin Sophie begeistert mit Talent bei Charity-Event

Herzogin Sophie von Edinburgh (59) beeindruckte kürzlich beim Besuch des Weihnachts-Events der Hilfsorganisation Disability Initiative. Dort zauberte sie nicht nur köstliche Mince Pies, sondern schuf auch ein beeindruckendes Weihnachtsgemälde. Zudem übernahm die Herzogin das Mikrofon, um mit den Anwesenden Weihnachtslieder zu singen, darunter Klassiker wie "Silent Night" und "Merry Christmas Everyone". "Die Herzogin ist phänomenal", schwärmte Lucy Brown, Geschäftsführerin der Disability Initiative, gegenüber Hello!.

Die Geschäftsführerin der Disability Initiative zeigte sich begeistert von Sophies Einsatz und berichtete gegenüber dem Magazin Hello!: "Es war großartig zu sehen, wie konzentriert sie malte, sie hat es wirklich genossen. Sie unterstützte auch einige der Klienten beim Backen der Mince Pies." Auf Bildern, die dem Magazin vorliegen, hält die Herzogin ihr Gemälde stolz in die Kamera. Sie war sehr engagiert und half, wo sie konnte. "Wir sangen auch '500 Miles' und die Herzogin spielte die Triangel", verriet Lucy weiter. "Es war brillant, und alle haben es genossen."

Die Disability Initiative feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum, und Sophies Verbindung zu der Wohltätigkeitsorganisation reicht bis in ihre frühen königlichen Jahre zurück. Seit sie das neue Zentrum der Disability Initiative im Jahr 2001 zusammen mit ihrem Ehemann, dem Prinzen von Edinburgh (60), in Camberley eröffnete, zeigt sie unermüdliche Unterstützung. Zwei Jahre später übernahm sie auch offiziell die Schirmherrschaft. "Die Herzogin ist seitdem eine regelmäßige Besucherin", erzählt Lucy. "Ohne ihre Unterstützung wären wir nicht so erfolgreich gewesen, wie wir es heute sind. Sie hat wirklich einen Unterschied gemacht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie von Edinburgh, Heimkehrparade Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie, im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige