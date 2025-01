Großer Geburtstag: Herzogin Sophie wird heute 60 Jahre alt

Herzogin Sophie (60) hat einiges zu feiern: Die Ehefrau von Prinz Edward (60) feiert heute ihren 60. Geburtstag. Wie gewohnt gibt es von den Royals einen herzlichen Geburtstagsgruß bei Instagram und ein paar schöne, neue Fotos. "Mit Blick auf ihr 60. Lebensjahr ist Ihre Königliche Hoheit begeisterter und engagierter in ihrer Arbeit rund um die Gleichstellung der Geschlechter und freut sich darauf, dieses Thema in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben", wird Sophie in dem Post gelobt. Die angehängten Bilder zeigen sie bei ihrem Geburtstags-Shooting mit einem strahlenden Lachen im Gesicht. Hinter den Fotos steckt offenbar eine noch junge Fotografin, die das Geburtstagskind unterstützen wollte, was die Aufnahmen für Sophie zu etwas Besonderem macht.

Sophie ist die Schwägerin von König Charles (76) und pflegt zusammen mit ihrem Mann Edward ein enges Verhältnis zu dem Monarchen. Vor allem in dessen Krankheitsphase im vergangenen Jahr spielte das Paar eine wichtige Rolle. Sie übernahmen relevante Termine und vertraten den König und die Königin. Für die ebenfalls 2024 erkrankte Prinzessin Kate (43) soll vor allem Sophie auch eine große Stütze gewesen sein. "Ich bin sicher, dass Sophie durch Kates Krebserkrankung eine Quelle der Stärke geworden ist und am Telefon immer für sie da ist", meinte die Journalistin Claudia Joseph zu dem Portal Fabulous. An der Stellung der beiden hat sich auch jetzt kaum etwas verändert – nach wie vor erscheinen sie bei Events und begeistern die Fans mit jeder Menge Sympathie.

Ihren Edward lernte Sophie bereits in den späten 80ern kennen, als sie noch als Radiosprecherin tätig war. Richtig übergesprungen ist der Funke aber erst 1993 – damals trafen sich die beiden auf einem Charity-Event wieder. Ein paar Jahre später wurde schließlich eine romantische Hochzeit in der St. George's Chapel in Windsor gefeiert. Ihre Liebe brachte die beiden Kinder Louise (21) und James (17) hervor. Heute gilt Sophie als absolute Sympathieträgerin der Royals und genießt wohl auch das Ansehen der Familie. Ende 2024 durfte Sophie sogar in die Fußstapfen von Prinz Philip (✝99) treten, denn sie übernahm nach ihm die Schirmherrschaft für die Wohltätigkeitsorganisation Plan International UK, die sich weltweit für Kinder und Jugendliche starkmacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinzessin Kate im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999

Anzeige Anzeige