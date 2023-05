Tauber Nerv: Jessica Hallers Lippenaufspritzung lief schief!

So hatte sich Jessica Haller (33) das nicht vorgestellt. Mit ihren zahlreichen Beauty-Eingriffen geht sie offen um: Bereits im Alter von 19 Jahren hatte sich die Influencerin Fett absaugen lassen. Außerdem unterzog sie sich einem extrem gefährlichen Brazilian Butt Lift und ließ sich mehrfach die Brüste operieren. Auch bei ihren Lippen hat die ehemalige Bachelorette nachgeholfen: Doch eine von Jessicas Lippenaufspritzungen ging gehörig schief!

"Es gibt diesen einen Schönheitseingriff, den ich heute zutiefst bereue: Vor zwölf Jahren habe ich mir die Lippen aufspritzen lassen", berichtet sie auf TikTok ehrlich. Doch die Prozedur ging schief: Seitdem hat Jessica eine asymmetrische Lippe. Wegen dieser ist sie jetzt wieder in Behandlung und fand endlich heraus, was damals passiert war: "Die Ärztin hat festgestellt, dass in den Nerv gespritzt wurde und deswegen die Lippe nicht mehr so ist, wie sie mal war." Mit einer Ultraschalltherapie soll der Nerv nun nach und nach wieder zum Leben erweckt werden.

Unter ihren Lippen leidet Jessi schon ewig – sie hatte allerdings stets betont, dass die schiefe Lippe angeboren sei. Um den Fehler zu korrigieren, hat sie sich bereits zahlreichen Behandlungen unterzogen, darunter weiteren Aufspritzungen und einer Hylase-Injektion.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit Lipfillern

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller bei ihrer zweiten Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de