Vor zwei Jahren: Fiona Erdmann trauert um verlorenes Baby

Diese Erfahrung wird Fiona Erdmann (34) wohl nie vergessen. Die einstige GNTM-Kandidatin und ihr Partner Mo leben seit einigen Jahren zufrieden in Dubai. 2020 vervollständigten die beiden ihr Glück mit der Geburt ihres Sohnes Leo. Bevor Schwesterchen Neyla vergangenes Jahr zur Welt kam, hatte die Influencerin eine Fehlgeburt erlitten. Kurz vor dem Geburtstag ihrer Tochter erinnert Fiona nun mit einem emotionalen Beitrag an ihr Regenbogenbaby.

Auf Instagram teilt die 34-Jährige einer Reihe an Bildern. Darauf zu sehen ist unter anderem ihre kleine Familie, Ultraschallbilder sowie ein positiver Schwangerschaftstest. In der Bildbeschreibung fasst Fiona ihre Gefühle in Worte: "Während ich gerade voller Vorfreude den Geburtstag unserer einjährigen Tochter vorbereite, bin ich in Gedanken bei unserem Engel im Himmel!" Außerdem ergänzt sie: "Wenn ich diese Zeilen schreibe, habe ich noch immer einen Kloß im Hals. Der Schmerz ist zwar etwas verblasst, aber es tut noch immer weh."

Fiona ist nach dieser Erfahrung wohl selbstverständlich umso dankbarer für ihre zwei Kinder. Zuletzt postete sie Schnappschüsse von einem Familientag am Strand und schwärmte dazu: "Meine zwei Mäuse. Wie dankbar ich für diese beiden kleinen Wesen bin."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdamann (r.), ihr Partner Mo und der gemeinsame Sohn Leo

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihren Kindern Neyla und Leo

