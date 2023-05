Blume am Revers: Prinz William zollt Prinzessin Diana Tribut

Er wird seine Mutter nie vergessen! Prinz William (40) und sein Bruder Harry (38) mussten schon in ihrer frühen Kindheit einen schweren Verlust verkraften. Ihre Mutter Prinzessin Diana (✝36) war 1996 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Erst zehn Jahre später sprachen die beiden Prinzen erstmals über den Unfall – noch heute erinnern sie sich immer wieder an die Prinzessin zurück. Jetzt zollte William ihr einen niedlichen Tribut.

Bei einer Gartenparty im Buckingham Palace zeigt sich der britische Thronfolger in einem traditionellen Frack und mit einem Zylinder auf dem Kopf. Ein kleines Detail an der Jacke fällt sofort ins Auge: William trägt kleine Vergissmeinnicht-Blüten am Revers. Das waren die Lieblingsblumen seiner verstorbenen Mutter Diana, die William und Harry laut Hello Magazine sehr viel bedeuten.

Auch Prinzessin Kate (41) zollt ihrer Schwiegermutter immer wieder Tribut. Zuletzt zeigte sich Williams Frau zu König Charles' (74) Krönung in einem traditionellen Gewand. An den Ohren trug sie ein besonderes Erbstück: Perlen- und Diamantohrringe, die einst Diana gehörten.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass William die Blumen trägt? Total süß! Nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de