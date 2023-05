Britney Spears äußert sich zu Gerüchten über Koffeinsucht

Das will sie nicht auf sich sitzen lassen! Schon seit Monaten sorgen sich immer mehr Fans um Britney Spears (41). Regelmäßig postet die Sängerin seltsame Beiträge im Netz und teilt verwirrende Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider dann, die "Baby One More Time"-Interpretin sei abhängig von Koffein und teilweise tagelang wach. Jetzt meldet sich Britney wegen der Gerüchte zu Wort!

"[…] Mir wurde jahrelang gesagt, dass ich keinen Kaffee trinken kann und jetzt, wo ich es kann, bin ich stolz… Ich kann ihn gar nicht anschauen!", lässt die Blondine ihre Fans bei Instagram wissen. Grüntee sei mittlerweile ihr wertvollster Besitz. "Ihr schlauen kleinen Scheißer", schreibt sie weiter und fügt ein lachendes Emoji ein. "[Und] ich bleibe nie lange mit Red Bull wach! Es ist absolut das schlechteste Getränk aller Zeiten", nimmt Britney weiter Bezug auf die Behauptungen. Sie tue einfach nur das, womit sie sich am lebendigsten fühle. "Ich mag es nicht, wenn mich Leute in den Medien mobben und hasserfüllte Dinge [verbreiten]", schließt sie ab.

Vor wenigen Tagen berichtete TMZ von der Behauptung einer anonymen Quelle. Laut ihr soll Britney Unmengen an koffeinhaltigen Getränken zu sich nehmen – beispielsweise Red Bull, Kaffee oder Löwenzahntee. Davon trinke sie angeblich so viel, dass sie manchmal drei Tage am Stück wach sei.

Getty Images Britney Spears, 2018

Getty Images Britney Spears, Dezember 2016

Getty Images Britney Spears, September 2016

