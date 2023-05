GNTM-Nina im Liebesglück: So schön war der Heiratsantrag

Nina Kablitz schwebt auf Wolke sieben! In den vergangenen Wochen buhlte das Nachwuchsmodel um den Sieg der Castingshow Germany's next Topmodel, doch in der aktuellen Folge konnte die 22-Jährige kein Foto ergattern und musste ihre Koffer packen. Einen Grund zur Freude hat Nina dennoch, denn ihr Freund hielt bereits im Dezember um ihre Hand an! Gegenüber Promiflash plauderte Nina offen über diesen magischen Moment.

An Weihnachten seien die beiden Turteltäubchen nach einem Spaziergang nach Hause gekommen. Nina habe vorerst im Ankleidezimmer warten müssen: "Dann hat er mich ins Wohnzimmer geholt und war natürlich total zittrig und am Stottern. Er hatte einen richtigen Kloß im Hals." Überrumpelt von der Situation habe Nina kurz gebraucht, um antworten zu können. Überglücklich berichtete sie: "Es war zu Hause in unserer gewohnten Umgebung, aber es war trotzdem unfassbar schön."

Auch über die Hochzeitspläne plauderte das Model: "Wir leben jetzt erst mal die Verlobungszeit und wir wollten erst mal schauen, was jetzt passieren wird, durch GNTM. Wie das funktionieren wird mit dem Modeln als Hauptberuf." Sobald dieser Grundstein gebaut sei, wolle das Paar mit den Vorbereitungen anfangen und den großen Tag planen.

Instagram / marvin.snws GNTM-Kandidatin Nina Kablitz und ihr Partner Marvin

Instagram / ninakablitz Nina Kablitz, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Nina Kablitz beim GNTM-Luxus-Shooting

