Nach ihrem GNTM-Exit: So süß muntert Ninas Verlobter sie auf

Nina Kablitz wird von ihrem Verlobten aufgefangen. In der heutigen Folge mussten die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mit luxuriösen Gegenständen posieren und in einem voluminösen Kleid über den Catwalk laufen. Nina konnte Heidi Klum (49) bei beiden Aufgaben nicht überzeugen und schafft es deshalb nicht in die Top Ten. Zum Glück ist aber gerade ihr Liebster zu Besuch in Los Angeles: Ninas Verlobter ist nach ihrem Exit sofort für sie da.

Traurig läuft Nina nach der Entscheidung in die Arme ihres Freundes. Und der hat genau die richtigen Worte parat. "Du hast es perfekt gemacht, wirklich! Und wir sind wieder zusammen. Auch was Positives!", muntert Marvin seine Freundin liebevoll auf. Obwohl Nina sehr enttäuscht von ihrem Rausschmiss ist, kann sie so auch etwas Gutes darin sehen. "Ich habe meinen Freund und das ist einfach unfassbar schön, dass ich dann jetzt wenigstens mit ihm nach Hause fliege und nicht allein, dass ich ihn dann bei mir habe, die ganze Zeit", stellt sie schon wieder strahlend fest.

Über den überraschenden Besuch ihres Freundes in Amerika hatte sich Nina zuvor riesig gefreut. Die beiden konnten sogar eine ganze Woche gemeinsam in der Metropole verbringen! Und Marvin hatte ein besonderes Mitbringsel dabei: Er brachte Nina ihren Verlobungsring mit, den sie aus Angst, ihn zu verlieren, zu Hause gelassen hatte.

ProSieben/Sven Doornkaat Nina Kablitz in der 13. GNTM-Folge

Instagram / marvin.snws Nina Kablitz und ihr Freund Marvin im März 2020

Instagram / ninakablitz Nina Kablitz, GNTM-Kandidatin 2023

