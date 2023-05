Nach Trennung: Lars Steinhöfel will Hot-Boy-Summer erleben!

Er will einen heißen Sommer! Der Unter uns-Star Lars Steinhöfel (37) und sein Freund Dominik Schmitt galten als wahres Dream-Couple. Nach ihrem Sieg bei Das Sommerhaus der Stars hatten die zwei große Pläne für die Zukunft geschmiedet. Von geplanter Hochzeit und gemeinsamem Nachwuchs war die Rede. Doch dann kam alles anders: Dominik trennte sich von seinem Verlobten. Im Promiflash-Interview verrät Lars jetzt, dass er einen Hot-Boy-Summer erleben möchte!

Beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln offenbarte der 37-Jährige im exklusiven Gespräch mit Promiflash, dass es ihm nach der unerwarteten Trennung inzwischen wieder besser gehe und er seinen Single-Status akzeptiert habe. "Ich möchte jetzt einfach nur mein Single-Dasein genießen, mich mit Freunden umgeben, mich auf meine Arbeit konzentrieren und einen Hot-Boy-Summer erleben!", erklärt der Berliner.

Also alles ganz nach dem Motto: Das Leben geht weiter. Die TV-Bekanntheit konzentriere sich nun in erster Linie auf sich selbst. "Ich sag mal so, ich bin jetzt 37. Da hat man schon einiges erlebt im Leben, auch mit Partnern an meiner Seite. Ich kann nur daraus lernen und das Gute für mich rausziehen", macht der Schauspieler im Interview weiter klar.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

Lars Steinhöfel, Schauspieler

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, August 2022

