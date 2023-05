10.000 Dollar Schaden: Lily Collins' Ehering wurde gestohlen

Das war es dann mit der Entspannung. Lily Collins (34) geht schon seit einigen Jahren mit ihrem Partner Charlie McDowell (39) durchs Leben. Im September 2020 hatten die beiden dann ihre Verlobung bekannt gegeben. Lange war unklar, wann sich die Schauspielerin und der Filmregisseur das Jawort geben wollen – doch ein Jahr später war es dann endlich so weit gewesen. Doch jetzt musste die Beauty wohl einen kleinen Schock verkraften, denn: Lilys Ehering wurde gestohlen!

Wie TMZ berichtet, sei die Emily in Paris-Darstellerin am Wochenende in einem Hotel in West Hollywood gewesen. Dort habe sie das Spa besucht und ihre Wertsachen gesichert, bevor sie sich in den Entspannungsraum begeben habe. Als Lily zurückkam, seien alle Gegenstände verschwunden gewesen – inklusive ihres Eherings. Es gab laut Polizeiberichten keine Anzeichen eines gewaltsamen Einbrechens in den Raum. Der Schaden beläuft sich auf "über 10.000 Dollar".

Der Verlobungsring der Schauspielerin ist ähnlich viel wert: Wie Page Six berichtete, habe die Designerin Irene Neuwirth das Schmuckstück kreiert. Sie beschreibt ihr Design als "maßgefertigten, einzigartigen Diamanten im Rosenschliff". Der genaue Preis ist zwar nicht bekannt, doch ähnliche Ringe der Schmuckdesignerin werden für knapp 3.000 bis 8.000 Dollar verkauft.

Charlie McDowell und Lily Collins, April 2023

Lily Collins, Schauspielerin

Lily Collins' Verlobungsring

