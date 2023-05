Bei Abschiedstour: Elton John sagt Konzert in Mannheim ab!

Elton John (76) sagt eines seiner letzten Konzerte ab! Bereits im vergangenen Jahr hatte der Brite mit so einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In den letzten Monaten schien es dem berühmten Musiker besser zu gehen – derzeit tourt er im Rahmen seiner Abschiedstournee sogar um die Welt. Auch in Deutschland sind einige Termine angesetzt. Eltons Konzert in Mannheim wurde nun jedoch abgesagt!

Wie mehrere Medien nun berichten, habe der Veranstalter in einer Pressemitteilung die unerfreuliche Nachricht mitgeteilt. "Elton berichtete, dass er sich unwohl fühlte, nachdem er gestern Abend von der Bühne kam, und es wurde inzwischen bestätigt, dass er sich ein virales Syndrom zugezogen hat", heißt es in dem Schreiben. Der Sänger sei nicht glücklich darüber, seine Fans auf diese Weise im Stich zu lassen. Der Veranstalter fügt noch hinzu: "Elton John hat vollstes Verständnis für die Enttäuschung und die Unannehmlichkeiten, die dies verursacht und versichert den Fans, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde.“

Wie sehr er seine letzte Tour genießt, machte Elton vor einigen Monaten auf Instagram deutlich. "Eure Reaktion auf jeder Show war phänomenal und ich liebe jede Minute davon", schwärmte der gebürtige Brite unter einem Beitrag.

Elton John im März 2023

Elton John bei den Academy Awards 2020

Elton John im Juni 2022

