Alarmierende Zeichen: Wie geht es Britney Spears wirklich?

Müssen sich ihre Liebsten Sorgen machen? Vor knapp eineinhalb Jahren endete Britney Spears' (41) Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (70). Seitdem kann die Sängerin wieder ein freieres Leben führen und genießt anscheinend viel Zeit mit ihrem Ehemann Sam Asghari (29). Jedoch sorgt die "Piece Of Me"-Interpretin mit ihren oft skurrilen Social-Media-Posts für Verwirrung bei ihren Fans. Zudem bringt eine in Kürze erscheinende Doku die Frage auf: Geht es Britney wirklich gut?

Am kommenden Montag soll eine Dokumentation von TMZ erscheinen, die zeigt, wie Brits Leben seit Ende der Vormundschaft aussieht. Im Trailer zu dieser werden besorgniserregende Dinge thematisiert. So heißt es: "In ihrem Leben gibt es viele Probleme und ihre Ehe ist in tiefen Schwierigkeiten." Ein Nahestehender der Sängerin äußert zudem, dass die 41-Jährige Sam geschlagen haben soll. Das Filmprojekt enthülle "Sorgen unter jenen, die Britney am nächsten sind, dass sie eine Gefahr für sich selbst und andere" sei. Eine Quelle mahnt sogar an, man solle "Messer von ihr fernhalten".

Inwiefern die Aussagen und Behauptungen in der Doku der Wahrheit entsprechen, sei vorerst dahingestellt. Britney hat die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge in ihrer eigenen Autobiografie zu schildern. Diese soll nun allerdings später erscheinen als geplant, da der Verlag der Sängerin anscheinend Beschwerden von anderen Prominenten in Bezug auf das Schriftwerk erhalten habe. Die Memoiren der "Gimme More"-Interpretin werden wohl Ende des Jahres erscheinen.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2019

Britney Spears im Jahr 2014

