Fortsetzung von "Mamma Mia!": Ist Meryl Streep auch an Bord?

Wird sie auch zu sehen sein? Noch Anfang des Jahres wurde gerätselt, ob es eine weitere Fortsetzung des Erfolgsfilms "Mamma Mia!" geben wird. Jetzt steht anscheinend fest, dass tatsächlich ein dritter Teil in Planung ist. Es ist wohl damit zu rechnen, dass Amanda Seyfried (37) im Rahmen hiervon erneut vor die Kamera treten wird. Doch welche Lieblinge der vorherigen Teile sind auch zu erwarten? Ist auch Meryl Streep (73) an Bord?

Wie die Filmproduzentin Judy Craymer gegenüber Deadline verriet, ist das Filmprojekt noch "in seiner frühsten Phase". Obwohl Meryl Streeps Charakter Donna im zweiten Teil "Mamma Mia! Here We Go Again" bereits tot ist, hat Judy wohl freudige Nachrichten. Sie meinte: "Es gibt da so eine mögliche Story. Und ich bin stark der Meinung, Meryl sollte nochmals für den kommenden Film zurückkehren. Falls das Skript stimmt, wird sie das auch – denke ich – weil sie liebte es wirklich sehr, Donna zu spielen."

Zudem ergänzte die Produzentin generell in Bezug auf die Filmfortsetzung: "Ich will es nicht in die Welt schreien, aber ich weiß, dass 'Mamma Mia!' eine Trilogie ist." Das kommt wohl sehr zur Freude von Hauptdarstellerin Amanda Seyfried. Diese ließ vor wenigen Monaten verlauten: "Wir warten alle auf den Anruf!" und äußerte zudem: "Ich weiß nicht, worauf die Leute bei Universal noch warten."

Getty Images Der Cast von "Mamma Mia!" im Jahr 2008

Getty Images Meryl Streep und Amanda Seyfried im Jahr 2008

