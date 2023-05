Jason Statham rockt Red Carpet mit seiner Partnerin Rosie!

Diese beiden zeigen sich nicht sehr oft auf Events! Jason Statham (55) und seine Rosie Huntington-Whiteley (36) gehen jetzt schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönte das Paar bereits mit zwei Kindern. Besonders viel bekommen Fans aber nicht aus dem Privatleben der beiden mit. Umso mehr dürfte nun der aktuelle Auftritt überraschen: Rosie und Jason flanierten nach längerer Zeit mal wieder zusammen über den roten Teppich!

Am Freitag fand in Rom die große Premiere zum zehnten Teil der Fast & Furious-Reihe statt. Neben dem Hauptcast um Vin Diesel (55) rockte auch Actionheld Jason den Red Carpet. Und dieser kam in schöner Begleitung: Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Rosie posierte er für die Fotografen. Dabei gaben die beiden in ihren aufeinander abgestimmten Looks eine ziemlich gute Figur ab. Während das Model in einem schwarzen Kleid glänzte, überzeugte der Schauspieler mit einer dunklen Sonnenbrille und einer Kombi aus schwarzem Nadelstreifen-Hemd und Hose.

Seit 2016 sind die beiden nun schon verlobt. Mit einer Hochzeit will sich das Pärchen aber offensichtlich nicht stressen. "Wir haben uns so lange auf unsere Arbeit konzentriert, und als Jack auftauchte, haben wir definitiv darüber gesprochen. Wir freuen uns auf diese Zeit. Es hat aber keine große Priorität für uns. Wir sind so glücklich", hatte Rosie in einem früheren Interview mit Extra verraten.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, März 2023

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

Old Boy's Club / BACKGRID / ActionPress Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham in Wimbledon im Juli 2022

