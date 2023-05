Jennifer Garners "Daredevil"-Kostüme waren nicht "sicher"!

Hatte Jennifer Garner (51) Angst, ihr Kostüm zu verlieren? 2003 schlüpfte die Schauspielerin in die Rolle der Antagonistin Elektra im Superheldenfilm "Daredevil". Als Klingen schwingendes Kampfgenie steckte sie in einem engen Leder-Outfit mit tiefem Dekolleté und freiem Bauch. Doch so sexy das Kostüm auch aussah, so unbequem war es wohl: Jennifer musste offenbar immer Angst haben, ihre Garderobe plötzlich zu verlieren.

Im Gespräch mit Glamour erinnert Jennifer sich an ihre größten Rollen und die Momente, die sie am Set erlebte. Bei "Daredevil" blieb ihr wohl vor allem ihr Look in Erinnerung. Denn ihr Elektra-Kostüm saß so gar nicht. "Ich war die ganze Zeit so nah an einer Fehlfunktion meiner Garderobe. Es gab nicht genug Klebeband auf der Welt, um dieses Zeug sicher zu machen", schmunzelt die 51-Jährige. Die Kleidung war sogar so eng, dass sie für jeden Toilettengang aus ihrem Outfit herausgeschnitten und dann wieder eingenäht werden musste. Das konnte auch mal 45 Minuten dauern.

Aber die Enge des Kostüms war offenbar nicht das einzige Problem. Auch der Körper der Figur musste aufgemotzt werden. Für Jennifer beutete das unter anderem, sich das Dekolleté ausstopfen zu lassen. "Ich hatte so viele Fake-Brüste, um Elektras Brüste zu machen. Ich glaube, es waren drei auf jeder Seite in verschiedenen Größen, und alles wurde nach oben und nach außen gedrückt", lacht sie.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

SIPA PRESS Jennifer Garner und Ben Affleck in "Daredevil", 2003

Getty Images Jennifer Garner im Januar 2023

