Personal-Trainer packt aus: So bleibt Blake Lively in Form!

Überraschende Fitness-Offenbarungen! Die Schauspielerin Blake Lively (35) wurde vor wenigen Monaten zum vierten Mal Mama: In der Vergangenheit teilte sie mit ihren Fans, dass sie sich seit der Geburt ihrer Kinder viel wohler in ihrer Haut fühlen würde. Dass die blonde Schönheit aber natürlich auch einiges dafür tut, um in Form zu bleiben, ist kein Geheimnis. Ihr Personal-Trainer verrät nun ein paar überraschende Details über die Fitness-Routine des Gossip Girl-Stars: Blake achtet nicht auf ein Kaloriendefizit!

Don Saladino, Personal-Trainer der Schauspielerin, verriet im Gespräch mit E! News, dass es ein Trugschluss sei, dass nur ein Kaloriendefizit zu Gewichtsverlust führen würde. Stattdessen würde er seinen Kunden stets ans Herz legen, genug Wasser zu trinken, viel zu laufen und vor allem genug Schlaf zu bekommen: "Meine Kunden verstehen, wie wichtig es ist, stark zu sein, und sie verstehen, wie wichtig es ist, genügend Energie zuzuführen. Sie hungern nicht."

Auch den Ehemann der Schauspielerin, Hollywood-Star Ryan Reynolds (46), hat Don bereits in Form trainiert. Bei seinen Kunden verfährt er immer nach dem gleichen Prinzip und rät vom Kaloriendefizit ab, da der Körper sich nur ausreichend bewegen könne, wenn man ihm genug Energie zuführen würde: "Kalorien sind Energie. Wenn Sie also in ein Auto steigen und es auftanken, fährt es so lange, bis das Benzin ausgeht oder bis Sie anhalten."

Instagram / blakelively Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively bei der Met-Gala 2022

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im Februar 2022 in New York City

