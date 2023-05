Rod Stewart ist zweifacher Opa: Sohn Liam ist Vater geworden

Süße Neuigkeiten aus Rod Stewarts (78) Familie! Der Musiker war bereits dreimal verheiratet. Außerdem ist der Brite Vater von acht Kindern. 2011 hatte Tochter Kimberley dem Sänger seine erste Enkeltochter geschenkt. Anfang dieses Jahres verkündete seine Ruby (35), dass der Rocker zum zweiten Mal Opa wird. Kurz darauf macht auch Liam (28) öffentlich, dass seine Partnerin ein Kind erwartet. Dieses kam nun zur Welt!

Der frischgebackene Papa verkündete dies auf seinem Instagram-Profil. Er teilte ein zuckersüßes Bild des Babys und schrieb dazu: "Willkommen Junge, du Amerikaner, Brite, Kroate, Kiwi." Außerdem verriet Liam den Namen und Geburtstag seines Sohnes: "Louie Mark Roderick Stewart. 12. Mai 2023."

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis Rod dann dreifacher Opa sein wird. Seine Tochter Ruby wird, wie ihr Bruder, einen Sohn bekommen. "Es ist ein Junge!", hatte der "All My Days"-Interpret im Januar begeistert in einem Video verkündet, bevor er anfing: "Ein weiteres Mitglied der Familie Stewart" zu singen.

