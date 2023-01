"Es ist ein Junge!": Rod Stewart wird zum zweiten Mal Opa

Rod Stewarts (77) Familie wird immer größer! Der Musiker ist stolzer Vater von insgesamt acht Kindern, die aus vier verschiedenen Beziehungen stammen. Im Netz zeigt er auch immer wieder, wie viel ihm sein Nachwuchs bedeutet. So veröffentlichte er vor wenigen Wochen beispielsweise ein gemeinsames Bild mit sechs seiner Sprösslinge. Nun hatte der in Highgate geborene Rocker freudige Nachrichten zu verkünden: Rod verriet, dass er zum zweiten Mal Opa wird.

In seiner Instagram-Story teilte der 77-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem er die Schwangerschaft seiner Tochter Ruby (35) öffentlich machte. In dem Video ist die ganze Familie versammelt, denn über die Feiertage fand augenscheinlich auch eine Gender-Reveal-Party im kleinen Kreise statt. "Es ist ein Junge!", verrät der "All My Days"-Interpret begeistert, bevor er anfängt "Ein weiteres Mitglied der Familie Stewart" zu singen. Augenscheinlich freuen sich die 35-Jährige und Jake Kalick über diese Verkündung auch sehr, denn Ruby fällt ihrem Partner schockiert, aber auch sehr begeistert in die Arme.

Die werdende Mutter ließ es sich zudem nicht nehmen, ihre Schwangerschaft noch einmal selbst auf ihrem Profil zu verkünden. So teilte Ruby ein kurzes Video einer Ultraschalluntersuchung, in dem sich der kleine Mann bewegt. "Von allen Dingen, die im Jahr 2022 passiert sind, bist du bei Weitem das Schönste. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schwärmte sie. Schon im April kann sie ihren Sohn dann in den Armen halten.

Instagram / rubystewart Ruby Stewart und ihre Familie bei der Gender-Reveal-Party

Instagram / rubystewart Ruby Stewart bei der Gender-Reveal-Party

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart, seine Frau Penny und sechs seiner Kinder im Dezember 2022

