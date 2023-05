Stolze Eltern im Publikum: Sasha Obama schließt Uni ab!

Barack (61) und Michelle Obama (59) sind jetzt wohl superglücklich! Der ehemalige US-Präsident und seine Frau sind Eltern von zwei Töchtern. Die Mädchen waren, vor allem während der Amtszeit ihres Vaters von 2009 bis 2017, in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Die Schwestern arbeiten aktuell beide sehr erfolgreich an ihren eigenen Karrieren. Sasha (21) machte nun sogar schon ihren Abschluss an der Universität – und die stolze Familie war natürlich dabei!

Am vergangenen Freitag fand die Abschlussfeier der 21-Jährigen in Los Angeles statt. Sasha hatte an der University of Southern California Soziologie studiert. Der einstige Staatsmann und die Ex-First-Lady saßen im Publikum, um zusammen mit Malia (24) deren Schwester anzufeuern. Fotos zeigen, wie der Zweifachvater mit seiner älteren Tochter im Publikum sitzt und gespannt die Veranstaltung beobachtet oder wie Mama Michelle stolz mit der Absolventin an der Hand über den Rasen läuft.

Zuletzt hatte die Zweifachmama im "The Light Podcast" preisgegeben, dass es nicht immer leicht für die Familie gewesen sei. "Verstehen Sie mich nicht falsch, es war ein Privileg, dem Volk zu dienen", hatte Michelle begonnen und hinzugefügt: "Aber es war auch hart für unsere Familie, es war hart für meine Töchter im Rampenlicht aufzuwachsen."

Barack und Malia Obama, Mai 2023

Sasha und Michelle Obama, Mai 2023

Sasha, Malia und Michelle Obama bei einem Event in Chicago im Juni 2008

