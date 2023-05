Viele Projekte: Kann Riccardo Simonetti auch mal entspannen?

Riccardo Simonetti (30) hat ganz schön viel um die Ohren! Der deutsche Moderator und Autor ist regelmäßig zu Gast in diversen TV- und Talkshows und moderiert seit 2021 zudem seine eigene Sendung namens "Legendär". In seinem eigenen Podcast plaudert der bunte Vogel gemeinsam mit Comedienne Anke Engelke (57) sogar über persönliche Anekdoten. Das Multitalent ist mit seinen zahlreichen Projekten ganz schön eingespannt – gegenüber Promiflash verrät Riccardo nun, wie er auch mal entspannen kann!

"Ich habe ein Zuhause auf Mallorca und immer wenn ich nicht arbeite, bin ich dort und ich muss sagen, das bringt mich eigentlich ziemlich gut runter", gibt der Podcaster im Interview mit Promiflash auf dem Deutschen Filmpreis zu. Doch das sei nicht das Einzige, was Riccardo in seinem turbulenten Alltag helfe. "Natürlich bin ich sehr froh, dass ich einen Partner habe, der mich unterstützt und versteht, dass mein Leben hier und da manchmal komplizierter ist und keine geregelten Arbeitszeiten mit sich bringt. Und jemanden an seiner Seite zu haben, der Verständnis hat und empathisch und liebevoll damit umgeht, das ist ein großes Geschenk", schwärmt der 30-Jährige.

Seinen hochgelobten Partner Steven wolle Riccardo aus der Öffentlichkeit jedoch heraushalten – das ging aus einem vorigen Interview hervor. "Er hat da auch keinen Spaß dran. Ich nehme ihn auch manchmal mit, aber ich nehme ihn halt nicht mit vor die Kamera", erklärte er auf den MTV EMAs 2022 in Düsseldorf. Der Entertainer sei zwar oft mit seinem Freund unterwegs, um mit ihm gemeinsam eine gute Zeit zu haben, aber nicht unbedingt auf dem roten Teppich.

Getty Images Riccardo Simonetti im März 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner Steven, Weihnachten 2022

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund Steven

