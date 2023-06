Felix Lobrechts Film holt gleich zwei Bayerische Filmpreise!

Er räumt den nächsten Preis ab! Felix Lobrecht (34) ist als Comedian und Podcast-Host ziemlich erfolgreich. Auch als Autor hätte es wohl kaum besser für ihn laufen können: Sein Roman "Sonne und Beton" war ein Bestseller geworden. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Mit der Verfilmung des Buches knackte der Berliner die Millionen-Besucher-Marke im Kino. Und nun räumt Felix auch noch den Bayerischen Filmpreis für "Sonne und Beton" ab.

Wie Constantin Film in einer Pressemitteilung verkündet, siegte der Streifen sogar gleich zweimal: David Wnendt und Felix erhielten die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Die Szenen seien laut der Jury atmosphärisch dicht und klar umrissen und die Charaktere glaubwürdig. "Die Dialoge fangen den Sound der Straße ein, klingen nach echtem Berlin-Neukölln von 2003 und nicht nach Papier", heißt es. Die Kamerafrau Jieun Yi erhielt den Preis für die beste Bildgestaltung. Ihr gelang "das Kunststück, in ihren prägnanten Bildern nie ins sozialromantische Klischee abzudriften, sondern durchgehend echt und wahrhaftig zu bleiben", begründete die Jury die Entscheidung.

Es sind nicht die ersten Preise, den Beteiligte des Films gewonnen haben. Im vergangenen Monat durfte der Hauptdarsteller Levy Rico Arcos den "Bunte New Faces Award" in der Kategorie "Bester Nachwuchsschauspieler" empfangen. Promiflash hatte damals nachgehakt und gefragt, ob der 17-Jährige weiter als Schauspieler durchstarten wolle. "Weiter zu schauspielern wäre schon cool, aber ich weiß auch, wie unwahrscheinlich das ist, jetzt so durchzustarten und das beruflich zu machen", hatte er bescheiden zugegeben.

Getty Images Felix Lobrecht, Jieun Yi und David Wnendt, Bayerischer Filmpreis 2023

ActionPress Felix Lobrecht, Deutscher Filmpreis 2023

Getty Images Levy Rico Arcos bei den Bunte New Faces Awards Film 2023

