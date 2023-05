ESC-Überraschung: Prinzessin Kate haut in die Klaviertasten!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests flimmert aktuell über die Bildschirme in ganz Europa. Für Deutschland geht dafür die Rockband Lord of the Lost in Liverpool ins Rennen. Doch bevor die Musiker das Land in dem berühmten Gesangswettbewerb vertreten dürfen, eröffnen die Gewinner des vergangenen Jahres die Show. Während die Band Kalush im Einspieler zu ihrem Siegerhit performt, sitzt ein ganz besonderer Gast am Klavier: Prinzessin Kate (41)!

In dem Clip zu dem Song "Stefania" ist die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (40) an einem prachtvollen Flügel zu sehen und spielt gar ein paar Töne! Dabei trägt die angeheiratete Royal ein blaues Kleid und die Ohrringe ihrer verstorbenen Schwiegergroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96). Wie The Sun berichtet, sei das Video Anfang des Monats aufgenommen worden.

Gegenüber Eurovision.de gab der Frontmann von Lord of the Lost bereits einen Einblick in seine Gefühlswelt so kurz vor dem großen Auftritt. "Ich schwanke immer, je nach Tagesform, manchmal auch im Minutentakt zwischen völlig entspannt und teilweise fast panisch", erzählte der Sänger ganz offen. Schließlich liegen auf seinen Schultern die Last eines ganzen Landes. Die Freude überwiege bei ihm jedoch ganz klar.

Getty Images Lord of the Lost im März 2023

Getty Images Prinzessin Kate im September 2021

Getty Images Lord of the Lost und König Charles in Hamburg 2023

