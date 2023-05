Katherine Schwarzenegger teilt liebevolle Worte am Muttertag

Katherine Schwarzenegger (33) ist dankbar für ihre Mama. Die Tochter von Filmstar Arnold Schwarzenegger (75) ist seit 2018 mit Chris Pratt (43) zusammen. Mit dem Schauspieler bekam sie die beiden Töchter Lyla und Eloise. Ihre Mutter Maria Shriver (67) soll das Paar damals verkuppelt haben. Das ist wohl nur eines von vielen Dingen, für die die Autorin ihrer Mama dankbar ist: So süß gratuliert Katherine Maria zum Muttertag!

Auf Instagram teilt sie eine Reihe von gemeinsamen Erinnerungen, inklusive Kinderfotos, und fügt eine ausführliche Nachricht an "die beste Mama und Oma im Universum" hinzu: "Ich habe mich jede einzelne Sekunde von dir geliebt, beschützt und umsorgt gefühlt. Was für ein Geschenk von Gott! […] Du tust alles für uns Kinder, deine Enkelkinder und alle anderen." Maria zu kennen, bedeute von ihr bemuttert zu werden und Katherine wolle eine ebenso fürsorgliche Person werden. "Du bist in allem mein Vorbild, besonders wenn es darum geht, Mutter zu sein. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Alles Gute zum Muttertag, Mama!", verkündet die 33-Jährige.

Auch Ehemann Chris teilt zu diesem Anlass liebevolle Worte: "Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter da draußen. Ich bin heute besonders dankbar für Katherine. Du bist eine wunderbare Partnerin. Du hast mir ein so gesegnetes Leben geschenkt. Unsere beiden Töchter können sich glücklich schätzen, dich zu haben." Auch bei seiner eigenen Mutter und bei Schwiegermutter Maria bedankt er sich und ehrt sie mit einem gemeinsamen Foto.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Maria Shriver

Getty Images Katherine Schwarzenegger und ihre Mutter Maria Shriver auf der Pink Party in Santa Monica 2014

Instagram / prattprattpratt Maria Shriver, Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und seine Mutter

