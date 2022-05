Omas sind doch immer die Besten! Chris Pratt (42) ist ein richtiger Super-Dasdy. Erst kürzlich wurde der Schauspieler mit seiner Tochter Lyla beim Spielen gesehen. Das Dreamteam genoss den Vater-Tochter-Tag zusammen und ließ es sich so richtig gut gehen. Doch offenbar ist der Guardians of the Galaxy-Darsteller nicht der Liebling der kleinen Lyla – diesen Platz nimmt anscheinend ihre Oma Maria Shriver (66) ein.

In der Today-Show erzählte der 42-Jährige, dass seine Tochter ganz vernarrt in ihre Großmutter sei. "Maria ist wie eine lebende Heilige, das glaube ich wirklich. Sie ist fantastisch und sie ist so engagiert und aufmerksam und fürsorglich und ihr Haus ist wie ein einladender Rückzugsort", schwärmte Chris über seine Schwiegermutter. "Alle Kinder fühlen sich so wohl. Es hilft wahrscheinlich auch, dass es überall riesige Schalen mit Süßigkeiten gibt", fügte er lachend hinzu.

Bald kann Maria sich vermutlich auf noch mehr Kinderbesuch freuen. Denn Chris und seine Frau Katherine Schwarzenegger (32) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. "Lyla wird ein neues Geschwisterchen bekommen. Ich fühle mich wirklich sehr gesegnet und bin voller Freude", erklärte Chris begeistert.

Anzeige

Getty Images Maria Shriver, Journalistin

Anzeige

Getty Images Chris Pratt, Juni 2021

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de