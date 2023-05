Lover Matt unterstützt Taylor Swift schon wieder bei Konzert

Wird Matt Healy (34) nun Taylor Swifts (33) größter Fan? Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die "Anti-Hero"-Interpretin und ihr langjähriger Partner Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Inzwischen scheint die Sängerin jedoch wieder auf Wolke sieben zu schweben – immerhin wurde sie zuletzt kuschelnd und knutschend mit dem The-1975-Frontmann gesichtet. Auch bei ihren Konzerten kann Taylor auf Mattys Unterstützung zählen!

Matt und Taylor können offenbar nicht genug voneinander kriegen – und sich kaum noch aus den Augen lassen. Nachdem der Sänger bereits vor einigen Wochen erstmals auf einem Konzert seiner Liebsten gesichtet wurde, war er nun schon wieder mit von der Partie. Das zeigt eine Aufnahme, die Page Six vorliegt. Denn auch am Freitag stand Matt wieder im Publikum, um Tays Konzert in Philadelphia aus nächster Nähe zu verfolgen.

Während sich einige Fans über die Romanze der beiden freuen, halten andere Anhänger der 33-Jährigen eher weniger von Matty – immerhin war er laut Radar Online angeblich in der Vergangenheit wegen fremdenfeindlicher Verhaltensweisen auffällig geworden. "Sie sieht zwar glücklich aus, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Schluss machen wird, weil er eine rassistische Ratte ist", heißt es deshalb seitens ihrer Fans im Netz.

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2019

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert

