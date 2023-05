Nach Micha-Trennung: Anna Iffländer ist wieder neu vergeben!

Anna Iffländer ist wieder in festen Händen. Im Rahmen ihrer Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte sich die einstige Love Island-Teilnehmerin in Micha Schüler (25) verliebt. Nach einigen Auf und Abs ging die Beziehung der beiden schließlich doch in die Brüche. Doch nun scheint die Blondine wieder glücklich zu sein. Im Netz macht Anna nämlich nun ihre neue Beziehung offiziell!

Via Instagram teilt Anna am Samstag einige Eindrücke von ihrem Besuch auf einer Messe. Dabei fällt jedoch vor allem ein Schnappschuss ins Auge, auf dem sie in den Armen eines Mannes läuft. Und tatsächlich: Mit einem Spiegelselfie, auf dem der mysteriöse Fremde fest umschlungen hinter ihr steht, bestätigt sie ihre neue Liebe: "Und ja, ich habe euch was verschwiegen."

Ihr Liebesglück möchte das Reality-Sternchen allerdings noch für sich genießen – wie sie in der Story weiter verrät, möchte sie die Identität ihres neuen Partners nämlich offenbar noch eine Weile unter Verschluss halten. Das Gesicht ihres Lovers ist nämlich nicht zu sehen. "Aber finde es auch noch besser so", heißt es unter dem niedlichen ersten Pärchen-Pic der beiden.

Instagram / annaiff Anna Iffländer und ein Unbekannter, Mai 2023

Instagram / annaiff Anna Iffländer und ein Unbekannter, Mai 2023

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Persönlichkeit

