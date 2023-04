War Alkohol schuld an Anna Iffländer und Michas Trennung?

Anna Iffländer klärt auf! Durch ihre Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte die Blondine Micha Schüler (25) kennengelernt. Während des Formats hatte es einige Auf und Abs gegeben – doch nach der Show gaben die beiden der Liebe eine Chance und wurden ein Paar. Nach wenigen Monaten ging die Beziehung dann jedoch in die Brüche. Die Gründe dafür waren bisher nicht bekannt – doch jetzt verrät Anna nähere Details zur Trennung von Micha!

"Alkohol war damals ein großes Thema in der Beziehung", berichtet die Schönheit während einer Fragerunde bei Instagram. Die beiden waren zeitgleich auf Mallorca, doch zu einem Gespräch mit Micha ist es nicht gekommen. "Selbst wenn ich es gewollt hätte, wäre die Frage gewesen, wann", erklärt Anna. "Immer, wenn ich ihn gesehen habe, konnte er sich kaum auf zwei Beinen halten", plaudert sie aus.

Nach der Trennung hatte Anna ihren Fans auf Social Media ein Update gegeben: "Mir ging es die letzten Tage nicht ganz so gut. Das war irgendwie alles sehr viel – auch für meinen Körper." Die Trennung habe ihr zu schaffen gemacht. Doch ihre Follower hätten ihr sehr viel Halt gegeben: "Als ich die Story hochgeladen habe, dass Micha und ich nicht mehr zusammen sind, habe ich so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Das tat richtig gut."

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Instagram / micha_schue Micha Schüler, TV-Bekanntheit

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

