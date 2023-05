"Nicht gepasst": Samantha Abdul ist wieder solo unterwegs

Samantha Abdul (33) ist wieder auf dem Markt! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte Ende des Jahres mit ihrem Flirt mit Brett Oppenheim (46) für Schlagzeilen gesorgt – daraufhin hatte sie aber betont, dass sie und der TV-Makler nie zusammen waren. Vor wenigen Monaten hatte sie dann aber öffentlich gemacht, dass sie wieder in festen Händen ist. Ihre Beziehung und die Identität ihres Partners wollte sie aber vorerst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Die junge Liebe war aber offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt!

In einem Q&A auf Instagram fragte ein neugieriger Follower, ob Sam noch in einer Beziehung ist. Dem ist anscheinend nicht mehr so: "Mit mir, ja. Aber ich habe keinen Partner, nein. Es hat nicht gepasst, daher besser, dass es relativ schnell ein Ende gefunden hat, ansonsten hätte ich mich über die verlorene Zeit geärgert." Sie sei schon an etwas Beständigem interessiert gewesen, dazu würden aber immer zwei gehören.

Dennoch gibt die Influencerin den Glauben an die Liebe deswegen nicht auf: "Verliere nicht die Hoffnung, mach einfach weiter und ich bin mir sicher, der Eine wird kommen", zeigte Sam sich trotz der Liebespleite zuversichtlich.

Samantha Abdul, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Mai 2022

