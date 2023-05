Noch in der Beziehung: Sam Abduls Ex datete eine andere Frau

Samantha Abdul (33) verrät den Grund für das Scheitern ihrer Beziehung! Die Tätowiererin erzählte ihrer Community vor einigen Monaten, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat – jedoch behielt sie weitere Details zu ihrer Beziehung für sich. Nun gab die einstige Bachelor-Kandidatin aber bekannt, dass sie und ihr Partner sich wieder getrennt haben. Sams Ex fuhr nämlich kurzzeitig zweigleisig!

In ihrer Instagram-Story kam Sam darauf zu sprechen, was zu dem Liebes-Aus geführt hat. Es habe sich etwas an dem Tag ereignet, an dem der Hund der Blondine einen Unfall hatte: "[...] Diese Person, mit der ich zusammengewesen bin zu dem Zeitpunkt noch, hat sich einfach dafür entschieden, an dem Tag jemand Neues kennenzulernen, zu versuchen, das geheimzuhalten, und mich tagelang nicht darüber zu informieren – also dachte ich tagelang, ich wäre mit dieser Person tatsächlich noch in einer Beziehung." Er habe sich dann auch nicht mehr gemeldet, weswegen Sam selbst hinterherlaufen musste. Letztendlich hätten die beiden die Beziehung dann über WhatsApp beendet.

Aber auch das Verhalten der anderen Frau könne die Influencerin nicht ganz nachvollziehen. "Wenn man weiß, dass der Typ eine Freundin hat, dann weiß ich halt auch nicht, was ich dazu sagen soll", überlegte Sam im Anschluss. Sie wolle der Liebe aber weiterhin eine Chance geben.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de