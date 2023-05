Scarlett Johanssons Baby half ihr durch Disney-Rechtsstreit

Sie kam auf andere Gedanken! Scarlett Johansson (38) reichte im Sommer 2021 gegen den Disney-Konzern Klage ein, da ihr Film "Black Widow" nicht nur in den Kinos zu sehen war, sondern auch gleichzeitig auf der Streamingplattform Disney+. Das sei aber so nicht im Vertrag der Schauspielerin festgelegt gewesen. Während der Klage erwartete sie auch ihr zweites Kind – ihre Schwangerschaft habe Scarlett in der schwierigen Zeit aber aufgemuntert!

Im Interview mit Variety spricht die 38-Jährige über ihren Rechtsstreit. "Ich war traurig und enttäuscht. Aber hauptsächlich traurig", meint sie ehrlich und fügt hinzu: "Es war so ein surrealer Moment, weil wir alle isoliert waren und gerade ein wenig auftauchten. Außerdem war ich auch noch hochschwanger." Ihr kleiner Cosmo sei dabei aber ein Lichtblick für die Marvel-Darstellerin gewesen: "Plötzlich ist deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Wunder des Lebens gerichtet. Ich hatte also die wunderbarste Ablenkung der Welt und bekam kurz darauf ein wunderschönes Baby."

Wie die Powerfrau im "The Skinny Confidential Him & Her"-Podcast zugab, sei die Erziehung ihrer beiden Kids trotzdem ziemlich hart für sie und ihren Mann Colin Jost (40): "Ich weiß noch, wie ich zu meiner Tochter, als sie zwei war, sagte: 'Das ist toll. Ich weiß nicht, wovon alle reden.' Und dann wurde sie drei – und es ist, als würde man in einer Beziehung emotional missbraucht werden."

Getty Images Scarlett Johansson im Dezember 2021

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Januar 2020

Getty Images Scarlett Johansson im November 2021

