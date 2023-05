Am "Friends"-Set: So überwand Reese Witherspoon ihre Angst!

Dafür sind Freunde da! Die US-amerikanische Sitcom Friends wurde von 1994 bis 2004 produziert und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Zahlreiche Hollywood-Stars hatten damals einen Gastauftritt in der populären Serie gehabt, wie auch die Schauspielerin Reese Witherspoon (47). Nachdem sie in der Show die Schwester von Jennifer Anistons (54) Charakter hatte spielen dürfen, verriet Reese jetzt: Sie hatte am Set der Sitcom große Angst gehabt, bis ihr ausgerechnet Jennifer helfen konnte!

Zu Gast in der "Late Night with Seth Meyers"-Show plauderte Reese über ihren Gastauftritt im Jahr 2000. Sie war sich des Erfolgs der Sitcom durchaus bewusst gewesen und daher sehr nervös, vor dem Live-Publikum im Studio etwas falsch zu machen. Ihre Kollegin Jennifer hatte sie schließlich beruhigen können: "Ich hatte große Angst, aber Aniston war so nett zu mir. Sie sagte: 'Es ist ihnen egal, wenn du Mist baust. Sie mögen es sogar lieber, wenn du Mist baust'."

So war es der Gastdarstellerin schließlich möglich gewesen, sich zu entspannen und ihren Job mit Freude auszuüben. An das Skript ihrer damaligen Folge erinnert sich Reese bis heute übrigens Wort für Wort. Sie erzählt: "Ich erinnere mich immer noch an die Zeilen. Die Serie war so gut geschrieben, dass sie sich wirklich einprägen... Ich habe alle möglichen lustigen, berühmten 'Friends'-Sprüche im Kopf, die mir im Kopf geblieben sind." Es scheint ganz so, als wäre Reese trotz anfänglicher Nervosität seitdem um eine unvergessliche Erfahrung reicher!

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jennifer Aniston

