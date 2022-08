Jennifer Aniston und Reese stellen eine "Friends"-Szene nach

Jennifer Aniston (53) und Reese Witherspoon (46) lassen die alten Zeiten noch einmal aufleben. Die Schauspielerinnen lernten sich am Set von Friends kennen. Zwischen den beiden entstand eine enge Freundschaft, die die Frauen bis heute verbindet. Wegen der Dreharbeiten für die dritte Staffel der Serie "The Morning Show" sehen sich die zwei Freundinnen momentan oft – und nutzten sogar die Zeit für einen kleinen Throwback: Jennifer und Reese stellten eine berühmte Szene aus "Friends" nach!

Auf Instagram teilte Reese ein Video, das sie gemeinsam mit Jennifer dabei zeigt, wie sie sich das Skript von einer ihrer berühmten Szene aus der Sitcom ansehen. In der Serie spielte Jennifer die Hauptfigur Rachel Green und Reese deren kleine Schwester Jill Green. "Ist es das, wo du den einen Satz sagst, den du so liebst?", fragt Jennifer in dem Video. Diese bejaht die Frage und fordert ihre Schauspielkollegin dazu auf, die berühmte Szene mit dem Streit um einen Mann nachzustellen. Das machen die beiden kurzerhand und sprechen den Text, den sie bereits vor vielen Jahren aufgesagt haben.

Die Fans reagierten begeistert auf das Video der Frauen. "Ihr zwei seid perfekt", schrieb ein Follower unter den Clip. Ein anderer User äußerte sich mit: "Ehrlich gesagt, ist das einer meiner Lieblingssätze." Auch Stars wie Ashley Benson (32) und Paris Hilton (41) kommentierten den Beitrag begeistert.

