"Bin dankbar": Bald-Mama Fata Hasanović feiert Muttertag

Fata Hasanović (28) ist schon jetzt mit Mutterliebe erfüllt. Im März hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Sie und ihr Partner werden zum ersten Mal Eltern. Für die Influencerin geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Aufgrund ihrer Endometriose war es für sie bislang sehr schwer, schwanger zu werden. Wie sehr sie sich über ihr zukünftiges Leben als Mama freut, macht Fata in einem Post anlässlich des Muttertags deutlich.

"Mutter zu sein, ist eine Erfahrung, die man nicht in Worte fassen kann und ich dachte, ich würde es niemals erleben", schreibt die 28-Jährige auf Instagram. Schon jetzt weiß das Model genau, was in den kommenden Jahren auf sie zukommen wird. "Es ist eine Reise voller Höhen und Tiefen, voller Freude und Herausforderungen, voller Liebe und Hingabe", erklärt Fata. Für sie bedeute Mutter zu sein, dass man ein Leben lang lernt und wächst, dass es Momente zum Weinen und auch Lachen gibt.

In wenigen Monaten darf die Influencerin das hautnah erleben. Fata hat inzwischen schon über die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich. Anfang Mai verriet die werdende Mama bereits das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. Sie darf sich über einen kleinen Sohn freuen.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de