Cheyenne Ochsenknecht ist beeindruckt von After-Baby-Body!

Cheyenne Ochsenknecht (22) kann es nicht fassen. Im Dezember des vergangenen Jahres verkündeten die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) und ihr Mann Nino Sifkovits freudige Nachrichten – sie werden zum zweiten Mal Eltern. Vergangene Woche war es dann endlich so weit und ihr Sohn Matteo Nael erblickte das Licht der Welt. Nur wenige Tage nach der Geburt zeigt Cheyenne jetzt ihren After-Baby-Body!

In einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story zeigt sie ihren Fans jetzt ihren Bauch vor dem Spiegel – von der einstigen Babykugel ist nicht mehr viel zu sehen. "Kann nicht beschreiben, wie wunderbar unsere Frauenkörper sind", schreibt sie dazu. Dennoch möchte Cheyenne niemandem ein schlechtes Gefühl vermitteln, erklärt sie: "Ich möchte mit der Story keinen angreifen oder verletzen. Die Veränderungen bei unseren Körpern sind bei allen Frauen nach Geburt unterschiedlich!"

Vor wenigen Tagen durfte Cheyenne auch endlich das Krankenhaus verlassen. An das Leben mit zwei Kindern muss sie sich aber noch gewöhnen. "Mavie hat den Kleinen sehr gut aufgenommen. Trotzdem verrückt, man geht zu zweit ins Krankenhaus und ist auf einmal zu viert zu Hause […]. So viele Dinge, die man umstellen muss und in die man eine neue Routine reinbringen muss", berichtet sie ebenfalls auf Social Media.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Juli 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Mai 2022

