Mit Baby zu Hause: Cheyenne Ochsenknecht muss Routine finden

Cheyenne Ochsenknechts (22) Familie ist jetzt zu viert! Vor wenigen Tagen durften sie und ihr Ehemann Nino Sifkovits ihren Sohn Matteo Nael auf der Welt begrüßen. Die beiden sind bereits Eltern der kleinen Mavie (2) und leben nun als zweifache Eltern auf ihrem Hof in Österreich. Inzwischen ist die Influencerin mit ihrem Baby nämlich schon daheim. An das Leben mit zwei Kleinkindern muss sich Cheyenne aber erst gewöhnen.

"Mavie hat den Kleinen sehr gut aufgenommen. Trotzdem verrückt, man geht zu zweit ins Krankenhaus und ist auf einmal zu viert zu Hause [...]. So viele Dinge, die man umstellen muss und in die man eine neue Routine reinbringen muss", berichtet sie Instagram ehrlich. Cheyenne wolle sofort alles perfekt machen – allerdings habe ihr noch die Kraft und Ruhe dafür gefehlt, weswegen sehr viele Tränen geflossen seien. "Aber ich weiß, dass wir in ein paar Tagen schon unsere Routine gefunden haben", zeigt das Model sich dennoch positiv.

Die größte Herausforderung für Cheyenne sei es, ihren beiden Kindern gerecht zu werden und beiden dasselbe Gefühl zu vermitteln. "Das ist für mich das Schwierigste, auch Mavie jetzt irgendwie zeigen, dass sie uns nicht mehr alleine hat, sondern uns teilen muss...", gesteht sie. Allerdings könne die Vollblutmama stets auf die Hilfe ihres Mannes zählen.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de