Das sagt "Temptation Island"-Siria zu Vorwürfen gegen Nico

Das ist wirklich in der Temptation Island Villa passiert! Verführerin Nora Lob (34) hatte Nico Legat schwere Vorwürfe gemacht – der Kuppelshow-Kandidat soll sie sexuell belästigt haben. Sie behauptet, dass der Reality-Star mit seinem Finger unter ihren Rock gegriffen habe. Die Produktion soll davon gewusst haben, jedoch nicht dagegen vorgegangen sein. Nun äußert sich Siria Longo, eine Zeugin in der Männer-Villa zu dem Vorwurf.

In ihrer Instagram-Story klärt die Verführerin darüber auf, dass Noras Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprechen. "Wie kann man so eine Scheiße behaupten?", regt sie sich auf. "Wir waren 24/7 mit den Jungs zusammen. Wir waren alle dabei, als die Szene passiert ist", stellt die Brünette klar. Sie finde es wirklich schlimm, dass Nora so etwas Schlimmes einem Unschuldigen unterstellt. Alle Mädels und die Produktion können bezeugen, dass keine sexuelle Belästigung stattgefunden habe. Auch Nico wies die Vorwürfe von sich.

In einer weiteren Story fordert Siria ihre Reality-TV-Kollegin direkt auf, ehrlich zu sein und zuzugeben, warum sie sich in der Villa zurückgezogen habe. Dabei deutet sie an, dass es einen anderen Grund gab. Es soll nicht wegen der "schlimmen" Jungs gewesen sein und auch nicht, weil ihr alles zu viel geworden sei.

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

RTL Nora Lob und Adrian Loevenich

Instagram / siriapl Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

