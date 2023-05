Eva Benetatou musste mit Sohn George in die Notaufnahme!

Ist das ein Grund zur Sorge? Evanthia Benetatou (31) schwebt schon seit knapp zwei Jahren im Mutterglück. Im Juni 2021 wurden die Bachelor-Bekanntheit und ihr damaliger Partner Chris Broy (34) zum ersten Mal Eltern. Zwar trennte sich das Paar noch während der Schwangerschaft, doch der kleine George macht seine Mami überglücklich. Immer wieder teilt sie Einblicke in ihren Alltag mit Kind – doch jetzt gibt es nicht so schöne Nachrichten: Eva musste mit George in die Notaufnahme!

Das berichtet die Brünette in ihrer Instagram-Story: "George bekam plötzlich einen Ausschlag am ganzen Körper." Innerhalb einer Stunde habe er sich über den ganzen Körper des Kleinkindes ausgebreitet. Offenbar war erst nicht ganz klar, was der Grund dafür ist, schreibt Eva: "Verdacht auf Windpocken, dann Nesselsucht und letztendlich sagte der Arzt, es sei eine allergische Reaktion gewesen." Worauf George reagierte, würden sie jedoch nicht wissen. "Morgen geht es zum Kinderarzt", lässt die Beauty ihre Fans wissen.

Obwohl Eva und Chris' Beziehung während der Schwangerschaft in die Brüche gegangen war, bekommen sie das Elternsein echt gut hin, berichtete Eva vor wenigen Monaten. "Wir funktionieren als Eltern sehr gut und können auch miteinander lachen und an einem Tisch gemeinsam mit unserem Sohn sitzen und essen", plauderte sie in ihrer Instagram-Story aus.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou George und Eva Benetatou, Mai 2023

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de