Nach Klo-Selfie: Victoria Beckham gibt Romeo Selfie-Tipps

Mit diesem Schnappschuss war Victoria Beckham (49) nicht zufrieden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Fußballstar David Beckham (48) ist die Unternehmerin stolze Mutter von vier Kindern. Im Netz gibt sie immer wieder Einblicke in das Familienleben. Und auch Sohn Romeo Beckham (20) teilt online Schnappschüsse seines Alltages. Seine Mutter Victoria reagierte nun auf eine Aufnahme: Denn Romeo knipste ein Bild, auf dem er ein Detail anscheinend vergaß.

In seiner Instagram-Story teilte der junge Fußballstar ein Selfie aus dem Badezimmer. Dabei zeigte er versehentlich auch die Toilette mit geöffnetem Klodeckel im Hintergrund. Es dauerte nicht lang und Victoria teilte den Schnappschuss ihres Sohnes in ihrer eigenen Story und witzelte: "Achte auf den Hintergrund." Außerdem mahnte sie Romeo an: "Und mach den Klodeckel runter!" Dabei hob sie die geöffnet Toilette hervor, indem sie einen Kreis darum zeichnete.

Wenig später teilte der 20-Jährige ein weiteres Spiegel-Selfie mit seiner Freundin Mia Regan im Hintergrund. Schon länger wird spekuliert, ob die beiden Turteltäubchen eventuell verlobt sind, denn das Model wurde mit einem großen Klunker am Finger abgelichtet. Bisher äußerte sich jedoch keiner der beiden zu den Gerüchten.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Juni 2022

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan

