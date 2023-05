Nach Trennung: Jolina Mennen wohnt noch mit Ex-Mann Florian

Jolina Mennen (30) klärt über ihre Wohnsituation auf. Seit 2013 war sie mit ihrem Ehemann Florian verheiratet, 2019 hatten sie sich sogar ein zweites Mal das Jawort gegeben. Doch im März folgte dann die überraschende Nachricht, dass sich die Influencerin und ihr Partner getrennt haben. Sie erklärten aber, weiterhin miteinander befreundet zu sein: Jolina und Florian wohnen sogar noch zusammen!

Zusammen mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Hunden lebte die YouTuberin zuletzt in einem Haus in Bremen – und das hat sich auch zwei Monate nach der Trennung nicht geändert! "Florian und ich leben aktuell noch für ein paar Monate zusammen und an sich funktioniert das auch großartig", erklärt Jolina in ihrer Instagram-Story. Die Ex-Partner würden sich weiterhin gemeinsam um ihre Fellkinder kümmern. "Wir pflegen ein gutes Miteinander, daran wird sich auch niemals etwas ändern", stellt sie klar.

Unmittelbar nach der Trennung betonte Jolina bereits, dass sich das Beziehungsende für sie nicht wie ein Scheitern anfühle. "Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, [...] so einen tollen Menschen wie Florian in meinem Leben zu haben. So schnell werden wir einander nicht los", machte sie deutlich.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Instagram / jolinamennen Jolina und Florian Mennen im Januar 2020

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

