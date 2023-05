Wird Britney Spears jemals wieder auf der Bühne performen?

Ist die Hoffnung auf weitere Konzerte von Britney Spears (41) längst gestorben? Es ist einige Jahre her, dass die "Circus"-Interpretin zuletzt auf der Bühne gestanden und vor einem Millionen-Publikum performt hat. Und auch seit sie sich aus der Vormundschaft durch ihren Vater befreit hatte, versetzte die Sängerin ihre Fans in letzter Zeit mit skurrilen Tanzvideos und Aussagen in Sorge. Doch können Britney-Fans noch auf ein Bühnen-Comeback hoffen?

Laut TMZ sollten Britneys Fans nicht mit neuen Konzerten der einstigen Pop-Prinzessin rechnen. Das prophezeien zumindest die Forschungen des Magazins im Rahmen einer neuen Dokumentation, die schon bald herauskommen soll. Darin versichern mehrere Quellen, dass Tourneen und Auftritte nicht infrage kämen und "Auftritte, endlose Proben und das genaue Erlernen von Choreografien einfach zu viel für sie" seien.

Außerdem machen sich Fans der Künstlerin zuletzt immer mehr Sorgen über Britneys Gesundheitszustand. Aktuell gibt es auch viele Spekulationen um eine Ehekrise zwischen ihr und Sam Asghari (29). Sie 41-Jährige soll überdies ein krasses Koffein-Pensum an den Tag legen. So behauptete ein Insider gegenüber TMZ, dass sie sogar so viel zu sich nehme, dass sie manchmal bis zu drei Tage hintereinander wach sei.

