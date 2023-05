Zum Muttertag: Cheyenne Ochsenknecht bekommt ein Zwergrind

Cheyenne Ochsenknecht (22) darf sich zum Muttertag über ein ganz besonderes Präsent freuen! Die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit ist erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mama geworden: Anfang Mai kam der kleine Matteo Nael zur Welt. Die Blondine und ihr Ehemann Nino Sifkovits haben bereits eine gemeinsame Tochter namens Mavie. Zu ihrem ersten Muttertag als zweifache Mama bekam Cheyenne nun ein Zwergrind!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin aufgeregt mehrere Videos des flauschigen Familienzuwachses. Dabei verkündete sie stolz, dass ihr Mann ihr zum Muttertag und als Geschenk zur zweiten Geburt ein Zwergrind geschenkt hat – auch die kleine Mavie habe mitgeschenkt. Einen Namen scheint Cheyenne für den Vierbeiner aber noch nicht gefunden zu haben, weswegen sie ihre Fangemeinde um Namensvorschlägen bat.

Erst vor Kurzem gab Cheyenne einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mutter von zwei Kindern – an den neuen Alltag müsse sie sich erst noch gewöhnen. "Trotzdem verrückt, man geht zu zweit ins Krankenhaus und ist auf einmal zu viert zu Hause [...]. So viele Dinge, die man umstellen muss und in die man eine neue Routine reinbringen muss", staunte sie.

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht und Nino Sifkovits, 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts Zwergrind

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

