Dwayne Johnson kämpfte mit schlimmen depressiven Schüben!

Dwayne "The Rock" Johnson (51) spricht offen über seine psychische Gesundheit. Der Schauspieler hat in seiner Karriere bereits in einigen Blockbustern mitgespielt. Bald steht ein neues Projekt an: Schon im Animationsfilm "Vaiana" konnte Dwayne mit seiner Stimme als Halbgott Maui überzeugen! Jetzt wird die Südsee-Geschichte neu verfilmt und "The Rock" schlüpft leibhaftig in die Rolle des witzigen Kriegers. Es gab aber auch Zeiten in seinem Leben, in denen er an sich zweifelte.

Während seines Auftritts im "The Pivot-Podcast" erzählte er von den wichtigsten Momenten, von denen er nun weiß, dass er an Depressionen litt. Die erste Episode erlebte er zum Ende seiner Football-Karriere an der Universität von Miami. "Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen", verriet der Schauspieler und ergänzte: "Ich habe die Schule verlassen. Ich habe keine Zwischenprüfungen geschrieben und bin einfach gegangen. Aber das Interessante ist, dass ich damals einfach nicht wusste, was das ist. Ich wusste nicht, was psychische Gesundheit ist. Ich wusste nur, dass ich dort nicht sein wollte."

Den nächsten depressiven Schub habe er während seiner Scheidung von Dany Garcia (54) im Jahr 2008 erlebt. "Jahre später, etwa 2017 oder so, habe ich ein bisschen was durchgemacht. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, was es war", erklärte Dwayne. "Zum Glück hatte ich damals ein paar Freunde, an die ich mich anlehnen und sagen konnte: 'Wisst ihr, ich fühle mich gerade ein bisschen wackelig. Ich habe ein bisschen zu kämpfen. Ich sehe ein bisschen grau und nicht das Blaue.'" Der TV-Star fügte hinzu, dass seine Töchter in dieser Zeit seine "rettende Gnade" gewesen sind.

Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Dwayne Johnson bei der "Black Adam" Premiere

Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

